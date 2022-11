Arriva il primo punto in un campionato nazionale per la Pietro Pezzi grazie alla sconfitta 3-2 contro Kioene Padova nella gara casalinga di sabato scorso – inserita nel quadro della 4° giornata – giocata finalmente al PalaCosta.

Cerquetti in diagonale a Taglioli, i giovani Camerani e Tapparo a schiacciare, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero è la formazione scelta da De Leonibus e Velastri per iniziare l’incontro.

I ravennati partono bene, si aggiudicano con relativa facilità il primo parziale, arrivano a condurre con un buon margine anche la seconda frazione, lasciando dunque presagire la possibilità di arrivare al 2-0. Ma gli ospiti reagiscono, trovano la forza per vincere il secondo set in rimonta e partono di slancio nel terzo; terzo parziale dove sono invece i padroni di casa ad organizzare una bella rimonta, anche grazie all’aiuto dalla panchina di Anconelli, Cardia, Gardini, Minniti e Ciccorossi che vale il 2-1. Da qui in poi resta una sola squadra in campo, il Padova, che incamera facilmente gli ultimi due set.

Il prossimo turno vedrà la Pietro Pezzi in trasferta sul non facile campo di Asola – i mantovani sono reduci dal tie-break a Forlì – sabato 5 novembre; tornerà invece a giocare a Ravenna sabato 12 contro Spezzano, inizio gara ore 17 al Pala Costa.

Pietro Pezzi Ravenna-Padova 2-3 (25-20, 23-25, 25-23, 14-25, 5-15)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 5, Taglioli 6, Cardia 3, Camerani 8, Tapparo 4, Gardini 3, Raggi 5, Giugni 11, Marchini L1, Ciccorossi L2, Minniti 4, Anconelli 10. Foschini e Brunelli n.e. Allenatori Velastri e De Leonibus.

Serie B (girone C) – gli altri risultati

Forlì-Asola 3-2, Legnago-Sommacampagna 0-3, San Martino in Rio-San Marino 3-1, Mantova-Montichiari 3-0, Rubicone-Sassuolo 3-0, Spezzano-Viadana 3-1.

Classifica

Mantova 12; Forlì 11; Spezzano 9; Montichiari e Asola 8; Rubicone, San Martino in Rio e Sommacampagna 7; Padova 6; Sassuolo 4; San Marino 3; Viadana e Pietro Pezzi 1; Legnago 0.