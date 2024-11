Sette nuovi volontari hanno ufficialmente superato l’esame finale e si uniscono al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Casola Valsenio, potenziando le capacità operative e la prontezza di intervento nel territorio.

I nuovi membri dell’organico, sei originari di Casola Valsenio e uno di Riolo Terme, sono:

-Rensi Samuele

-Ravaioli Desiree

-Decaro Massimo

-Sagrini Francesco

-Zaccaroni Filippo

-Erbacci Luca

-Bertaccini Samuele

Il percorso formativo, della durata di circa due mesi e articolato su 120 ore di lezioni teoriche e pratiche, è stato organizzato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna. I volontari hanno sostenuto e superato un esame finale combinato, che ha verificato le loro competenze teoriche e pratiche.

Questi nuovi ingressi rappresentano un passo fondamentale per il distaccamento di Casola Valsenio, non solo nel garantire un ricambio generazionale essenziale, ma anche nel migliorare ulteriormente i tempi di risposta alle emergenze, assicurando un servizio di soccorso sempre più efficiente e tempestivo per la comunità.