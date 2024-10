Come da tradizione in autunno torna il pranzo sociale dell’U.O.E.I. Faenza, l’associazione fondata 112 anni fa (1 novembre 1912) attiva in vari settori legati alla montagna e al tempo libero. L’appuntamento è alle ore 12.30 di domenica 20 ottobre al ristorante “Monte Brullo” a Santa Lucia di Faenza.

Saranno premiati soci ininterrotti di lunghissima data: uno che raggiunge il traguardo di mezzo secolo (50 anni) di tesseramento all’U.O.E.I. e otto che arrivano a 25 anni di iscrizione.

L’evento sarà preceduto nella mattinata (ore 10) dalla visita guidata della professoressa Luisa Renzi alla Pinacoteca di Faenza in via Santa Maria dell’Angelo n. 5. Secondo Antonio Paolucci, definire la Pinacoteca di Faenza “piccolo Pantheon della pittura romagnola” è un’espressione che sa di cultura, di antica erudizione e rimanda al tempo in cui si definiva la città “Atene o Firenze di Romagna”. La Pinacoteca lascia infatti stupiti i visitatori per la varietà e il pregio delle sue raccolte.

Quota pranzo con ricco menù (antipasto, due primi, due secondi, dolce, caffè e digestivi), euro 30.

Quota ingresso alla Pinacoteca euro 3 (massimo 35 persone).