Domenica 14 novembre ci sarà una nuova biciclettata alla scoperta della land art in Bassa Romagna. Insieme alle Ciclo guide di Lugo sarà infatti possibile percorrere il secondo di due itinerari costruiti appositamente per unire in un unico viaggio le numerose opere di land art realizzate durante le tre edizioni del festival Terrena.

La pedalata attraverserà Bagnara di Romagna, Lugo, Fusignano e Villanova di Bagnacavallo, con visita all’Ecomuseo delle erbe palustri. Sono circa 32 km, con partenza alle 10 in piazza IV Novembre a Bagnara di Romagna.

La pedalata è gratuita con posti limitati e compre l’accompagnamento delle Ciclo guide, assistenza tecnica, merenda e possibilità di rientro in pullman (prenotazione obbligatoria, capienza massima delle bici per il rientro in pullman 30 posti).

È possibile anche pranzare in compagnia con cartoccio di cappelletti e acqua al costo di 10 euro, mentre per chi necessitasse della bicicletta, il noleggio costa 5 euro. I servizi a pagamento vanno prenotati in fase di iscrizione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (entro il 10 novembre), contattare le Ciclo guide di Lugo (telefono 347 0475029, email cicloguide@racine.ra.it), oppure l’Ufficio Turismo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (telefono 0545 280898, email turismo@unione.labassaromagna.it). In caso di maltempo le pedalate saranno annullate.