Per la giornata odierna è ancora in transito la piena del Santerno con valori idrometrici che hanno superato soglia 2. Le precipitazioni residue previste per la giornata odierna potrebbero generare innalzamenti dei livelli idrometrici superiori a soglia 1 sui tratti montani dei corsi d’acqua dei settori centro-orientali della regione.

Dalle prime ore di domenica 11 permangono valori idrometrici superiori a soglia 1 sulla parte valliva del fiume Secchia. Sono possibili altresì livelli idrometrici superiori a soglia 1 nel settore centrale della regione.

Attualmente il passaggio della piena del Santerno nei Comuni della Bassa Romagna non sta rilevando criticità. Gli altri corsi d’acqua del territorio non destano preoccupazioni. Eventuali aggiornamenti saranno resi tempestivamente.

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna ( allertameteo.regione.emilia-romagna.it ) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze

Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili

Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.