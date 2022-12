Giusto una mattinata di riposo, per godersi il successo nel derby con la Conad Reggio Emilia, e da venerdì pomeriggio la Consar Rcm è rientrata in palestra per preparare la partita di domani a Grottazzolina, valida per la penultima giornata del girone d’andata del campionato di A2 Credem Banca. Tornata in A2 al termine della scorsa stagione, dopo tre anni di assenza, la Videx Yuasa, che come punto in comune con Ravenna ha la sua forte territorialità, sta stupendo tutti: grazie alle tre vittorie nelle ultime 4 partite e al fatto di avere conquistato punti in nove partite su 11, la formazione di Ortenzi, coach della squadra ininterrottamente dal 2007, oggi si trova al terzo posto della classifica a quota 20, tre in più della Consar Rcm.

“Ci aspetta una partita molto complessa – mette le mani avanti il coach ravennate Marco Bonitta –. Abbiamo incontrato la Videx in un allenamento congiunto prima del campionato e già allora ho potuto notare che è una squadra molto coriacea, sullo stesso livello di Reggio Emilia che in effetti ci ha messo più volte in difficoltà. Però, come a Vibo anche giovedì contro la Conad ho avuto la conferma che ci siamo anche noi, che anche noi stiamo diventando difficili da affrontare. Ci siamo subito messi a preparare questa sfida e andremo sicuramente per fare il meglio che possiamo, con una consapevolezza che cresce ad ogni partita, anche se dobbiamo sistemare quelle fasi di down nelle quali ancora incappiamo”.

Vista la situazione di classifica sono in palio punti pesanti nella corsa a un posto in Coppa Italia, i cui quarti di finale in gara secca sono riservati alle prime otto al termine del girone d’andata e in programma giovedì 29 dicembre. “Non mi aspettavo una classifica così corta e un campionato così incerto – ammette Bonitta -. Vibo e Bergamo stanno mantenendo le attese, altre stanno venendo fuori ora ma sicuramente a oggi che potessero esserci solo sette punti tra la seconda e la terzultima non me l’aspettavo”.

Al Palasport di Grottazzolina si giocherà alle 16: diretta su Volleyballworld.tv e replica mercoledì sera alle 22.45 sul canale 78 di Teleromagna Sport. Arbitrano Antonella Verrascina di Roma e Brunelli di Falconara.