Le nove installazioni interattive sulla sostenibilità ambientale e il risparmio energetico di Generazione Futuro Green saranno esposte al liceo scientifico «Fulcieri Paulucci di Calboli» di Forlì, dove erano state accolte anche nel 2018, 2019, 2022 e 2023.

Queste installazioni (exhibit), a cui hanno collaborato studenti, genitori e insegnanti coordinati da Fablab Maker Station Bassa Romagna, sono state realizzate nell’ambito del progetto didattico del Ceas Bassa Romagna «Generazione Futuro Green».

L’obiettivo è quello di avvicinare ragazzi e ragazze delle scuole ai temi della sostenibilità, del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e dei cambiamenti climatici, attraverso un approccio didattico innovativo che permette di apprendere per esperienza diretta attraverso laboratori didattici interattivi.

A completamento della mostra, nove pannelli illustrativi permettono approfondimenti sui temi trattati.

Gli exhibit hanno toccato tutte le scuole della Bassa Romagna e negli ultimi 5 anni sono stati esposti in varie scuole superiori delle province di Ravenna e Forlì-Cesena; quest’anno, nell’ambito del Festival della scienza «Marilena Zoffoli», dall’11 al 16 marzo saranno esposti nei locali del liceo in via Aldo Moro 13 a Forlì, e oltre che per le classi del liceo, saranno a disposizione di tutte le scuole medie del comprensorio forlivese, che potranno richiedere una visita su prenotazione. Saranno gli stessi ragazzi del liceo a fare da guida ai loro colleghi più giovani.

Il progetto è stato curato dal Servizio Educazione ambientale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal suo Centro di educazione alla sostenibilità.