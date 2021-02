“Dall’appello alla raccolta degli indumenti e vestiario per i bambini e bambine della fascia di età da 1 anno a 6 anni che nell’ambito del progetto “una carrozzina per due” ideato dall’associazione Letizia abbiamo come associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV lanciato ai ravennati e non solo: richiamo ben ripreso e divulgato dalla stampa locale compreso quella online, da domenica 14 febbraio – sono fiero e molto ottimista di vedere così tante condivisioni e molte risposte positive dalla parte praticamente di tutta la Romagna” afferma Charles Tchameni Tchienga, il Presidente dell’associazione Il Terzo Mondo ODV.

“È fortemente emozionante ricevere telefonate da numerosi cittadini e sentirsi dire che si stanno così spontaneamente costituendo dei punti di raccolta, a Ravenna, nel forese, Cervia, Fossò Ghiaia, Mezzano, Villanova di Ravenna, Bagnara di Romagna, Alfonsine, Faenza, Forlì.. ecc. Non ho parole” continua Charles Tchameni Tchienga.

“Tra l’altro, c’è anche da sottolineare che è da lunedì che già riceviamo presso lo sportello del sorriso di via Grado 30 i doni per i bambini e bambine, per coloro che indipendentemente della loro volontà non possono presentarsi presso via Grado 30 nei giorni ed orari di apertura dello sportello del sorriso, che sono i seguenti: Mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Fiducioso di ricevervi tutti in via Grado 30, dove le volontarie guidate Maelle Nambou e coccolate da Tonina Baggioni vi aspettano col sorriso, vi abbraccio e vi ringrazio anticipatamente” conclude Charles Tchameni Tchienga.