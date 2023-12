Romagna Wine Festival, una due giorni dedicata al vino e ai suoi produttori durante l’ultimo fine settimana di aprile. È il progetto, in attesa di approvazione, e soprattutto di fondi, a cui sta lavorando l’assessorato al Turismo di Faenza, in collaborazione con il Consorzio Vini della Romagna, con l’Enoteca Regionale e con Confcommercio. Il progetto è stato accennato dall’assessore Federica Rosetti in consiglio comunale e aprirebbe il lungo mese di eventi di maggio.