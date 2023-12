“Da stamattina all’alba è sparito mio suocero, è uscito da casa sua a Ravenna in Via Toscana, è un signore che ha 74 anni e che soffre di demenza senile, si chiama Domenico Giardino, si è allontanato a piedi, indossava pantaloni marroni e la stessa giacca della foto. È stata fatta denuncia di scomparsa ai Carabinieri. CHIEDIAMO AIUTO A TUTTI PERCHÉ NON RIUSCIAMO PIÙ A RITROVARLO. Grazie di cuore. Se qualcuno dovesse vederlo avvisi immediatamente il 112”

Da utente RAVENNA SOS SICUREZZA RAVENNA