Una giornata dedicata all’ambiente e alla cura di se stessi. Sabato 7 ottobre a Marina di Ravenna, al circolo Ippico La Piallassa di Marina di Ravenna (lungo via Trieste), è prevista una giornata dedicata alla raccolta di rifiuti. Alle 9, prima della raccolta, è prevista un’ora di pratica Yoga (costo di partecipazione 10 euro): una distensiva e riequilibrante pratica meditativa per prepararsi alla raccolta rifiuta. Chi vuole partecipare alla seduta può contattare Claudia Mazzolani su Instagram (yoga_claudiamazzolani_).

Alle 10 inizierà poi la raccolta rifiuti per cui è necessario portare guanti, sacchi, consigliati anche gilet, catarifrangente e borracce. Lo scopo è quello di pulire la scarpata dalla pineta dai rifiuti che tanti incivili lasciano nella zona. La mattinata è organizzata da varie associazioni: Pro Loco di Marina di Ravenna, Legambiente Ravenna, Gruppo Ippico La Piallassa, Fridays For Future, Verde Blu, Plastic Free, gli Egocentrici. Gode del patrocinio del Comune di Ravenna.