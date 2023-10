La magia e la solennità degli Antichi Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, le linee rinascimentali ed il fascino ultrasecolare del Palazzo sede de La Cassadi Ravenna, la delicatezza ed il colore delle strutture lignee dell’ex Negozio Bubani, ora Private Banking della Cassa di Ravenna, lo stile medievale e il fascino dell’antica casa-bottega della Banca di Imola: saranno questi i tesori aperti al pubblico, in forma virtuale per le necessarie precauzioni sulla diffusione del Covid-19, durante la settimana di <E’ Cultura!>, la manifestazione promossa dall’Abi e dall’Acri che vedrà 150 appuntamenti in tutta Italia dal 7 al 14 ottobre con visite guidate e tour didattici sulle tracce delle bellezze più affascinanti dei nostri territori.

E’ Cultura ha raccolto quest’anno l’eredità di <Invito a Palazzo>, appuntamento tradizionale e atteso con la cittadinanza e i turisti che negli anni hanno vissuto come un momento speciale l’apertura al pubblico e lo svelamento degli spazi più sconosciuti e affascinanti dei monumenti cittadini recuperati dalla Cassa di Ravenna, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dalla Banca di Imola. Quest’anno l’appuntamento con il tour guidato si rinnova in forma digitale, grazie al video che riprende magicamente le atmosfere, i segreti e le bellezze uniche di questi monumenti cittadini. Gli Antichi Chiostri francescani, già della Cassa e ora della Fondazione, sono stati restaurati con interventi mirati oltre a conservarne il patrimonio artistico ed architettonico, anche le atmosfere, le distanze, le luci ed i richiami dell’antico luogo di culto e preghiera, a pochi metri dalla Tomba di Dante. Oggi gli Antichi Chiostri sono teatro soltanto di eventi culturali ed ogni giorno sono meta di migliaia di turisti da tutto il mondo, capaci di viaggiare in questo luogo nel tempo oltre che nello spazio. Il Palazzo della Cassa risale addirittura al 959: la sua caratteristica facciata in cotto imolese con parti bugnate e parti in stile corinzio svela all’interno del Palazzo ricostruito a fine Ottocento in perfetto stile rinascimentale una preziosa quadreria del Longhi. In piazza del Popolo l’ex Negozio Bubani, ora Private Banking della Cassa di Ravenna, è un affresco in stile Liberty che ruba l’occhio per i colori e il calore dei legni, ospitando per questa sua straordinaria visibilità e centralità mostre senza soluzione di continuità.

A Imola i locali direzionali della Banca, con parti che risalgono al periodo Medievale, conservano oggi la struttura di casa-bottega, acquisita nel XVIII secolo, sviluppandosi su più piani. Un pertugio, perfettamente conservato, testimonia i sistemi di difesa attuati in quell’epoca. La ringhiera e il corrimano dello scalone sono stati realizzati, in un’unica fusione di bronzo, dallo scultore contemporaneo Cesare Ronchi. Tra i dipinti più prestigiosi, lo Sposalizio Mistico di S.Caterina opera di Innocenzo Francucci (1490).

<E’ Cultura!> vanta quest’anno l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Italiana Nazionale per l’Unesco. L’importanza sociale e culturale della manifestazione è testimoniata anche dalla media partnership di Rai Cultura e del TGR.