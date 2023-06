Tutto è pronto per domenica 11 giugno: è previsto un doppio appuntamento con gli eventi organizzati dall’associazione.

In mattinata sarà possibile partecipare ad una biciclettata tra gli alberi monumentali, con ritrovo previsto alle ore 8.30 presso il Parco del Loto (Lugo, via Brignani), partenza alle ore 9 e ritorno al Parco del Loto alle ore 12.30.

L’itinerario, di 30 km con soste di facile percorrenza, prevede il passaggio dal pioppo monumentale di Bizzuno, dal museo RAF e da Belricetto, sito di un platano monumentale, e un picnic al termine della pedalata, presso il Parco del Loto.

Il costo per la partecipazione è di 10 euro; previsto un biglietto ridotto a 6 euro per insegnanti e under 14. Sarà possibile partecipare con la propria bicicletta oppure noleggiandone una, con o senza pedalata assistita, prenotandola al 347 0475029 entro venerdì 9 giugno.

L’evento è in collaborazione con Ciclo Guide Lugo, Slow Bike Tourism, Uisp, Ceas Bassa Romagna, Girodellaromagna.net, Associazione Eco.

La prenotazione è obbligatoria sul sito di Lugo Music Festival.

La giornata si concluderà con l’appuntamento presso l’aeroporto Francesco Baracca di Villa San Martino a Lugo (via Ripe di Bagnara,4) per la proiezione del film Nati con la camicia, in occasione dei 40 anni dalla sua uscita. Girato a Miami e distribuito in Italia nel 1983, è il tredicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill diretto da Enzo Barboni.

Sarà presente per dialogare con tutti i partecipanti alla serata Douglas Meakin, interprete di In the middle of all that trouble again, colonna sonora del film.

Per godere della visione occorre prenotare la cena curata dal ristorante Il Canterino: alle ore 19.30 infatti la pista dell’aeroporto si trasformerà in ristorante e cinema all’aperto, con un lauto menù “alla Bud e Terence”. Saranno disponibili anche un menù vegetariano e per bambini al costo di 10€.

Alle ore 21 seguirà la proiezione del film, della durata di 107 minuti. Tutte le info e i menù consultabili sul sito di Lugo Music Festival.