Nessuna novità sulla morte di Ilenia Fabbri dopo un’altra mattina di indagini sul posto da parte della scientifica e di interrogatori in Commissariato. Verso le 12 alcuni conoscenti ed amici hanno portato un mazzo di fiori presso l’abitazione di via Corbara a Faenza. Poco dopo è arrivata anche la figlia Arianna, con alcuni amici, alla ricerca del gatto di famiglia per potergli dare da mangiare. Lacrime e disperazione nel volto della ragazza.