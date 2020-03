Un caffè al giorno per l’ospedale di Ravenna: nuova raccolta fondi a sostegno di medici e infermieri

“Un caffè al giono per l’Ospedale di Ravenna” è il nome della raccolta fondi creata dal giovane ravennate Alessandro Villa per supportare l’Ospedale Santa Maria delle Croci. L’idea parte dal fatto che anche una piccola somma, come per esempio l’equivalente di una colazione o un caffè preso al bar, può essere utile per i nostri medici e strutture sanitarie in questo momento difficile. I soldi risparmiati per via della chiusura dei pubblici esercizi possono quindi trasformarsi in un gesto di solidarietà.

Per fare una donazione è possibile accedere al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/un-caffe-al-giorno-per-lospedale-di-ravenna