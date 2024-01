Un 2024 pieno di prospettive per BNI Maioliche

E’ ricominciata presso l’Hotel Cavallino, in presenza, l’attività settimanale del Capitolo BNI Maioliche. Lo storico gruppo faentino, che quest’anno raggiungerà gli otto anni di storia, è costituito da 25 fra professionisti ed imprese. Ogni settimana l’incontro online alle 7 del venerdì mattina, mentre il primo venerdì del mese è in presenza. Dopo le brevi festività natalizie il Capitolo si è ritrovato assieme a diversi ospiti e visitatori con lo spirito di fare business e costruire relazioni produttive. Nell’occasione sono stati premiati i “best networker” del mese di dicembre (Alessandro Drei e Giulia Belfiori) e i nuovi ingressi in Capitolo (Ugo Zani e Silvia Baldisserri).