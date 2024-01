Arrivano nuovi varchi targa a Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio

Arrivano nuovi varchi elettronici per monitorare i veicoli in entrata e in uscita da Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella. Le nuove telecamere andranno quindi ad implementare il monitoraggio del territorio dell’Unione della Romagna Faentina. I varchi targa sono speciali telecamere di videosorveglianza che vengono posizionate lungo le principali direttrici di marcia che riprendono e registrano, grazie ad una doppia ottica, non solo il veicolo ma anche la sua targa. Dalla targa, il software, collegandosi agli appositi database a disposizione, è in grado di capire se il veicolo ripreso sia provvisto di regolare revisione o se faccia parte della banca dati dei veicoli rubati o coinvolti in atti predatori o in truffe agli anziani.