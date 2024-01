Il Palazzo di Giustizia di Lugo è stato intitolato all’avvocato Mario Ricci, nato nel 1889 e scomparso nel 1976, fu tra gli avvocati più noti e stimati nella Romagna del suo tempo, assumendo la difesa nei più celebri processi tra cui, appena venticinquenne, quello per i fatti insurrezionali della Settimana Rossa.

Oltre a essere stato membro del Comitato di Liberazione Nazionale, fu il primo Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna dal 1944 quando, dopo il ventennio fascista, fu ricostituito l’Ordine forense, in un’epoca in cui ancora si combatteva, e rimase in carica, ininterrottamente, fino al 1967.

Fu anche Presidente, nel primo dopoguerra per oltre venti anni, della maggiore banca cittadina, la Cassa di Risparmio di Lugo.

Nel 1946 fu candidato socialista all’Assemblea Costituente non riuscendo tuttavia, nonostante il numero molto alto di preferenze raccolte, ad essere eletto.

L’intitolazione è stata promossa dall’Associazione Avvocati Lughesi con il Comune e ha visto la partecipazione dei vertici locali della magistratura e dell’avvocatura, delle Forze dell’Ordine, delle istituzioni scolastiche cittadine.

Durante la cerimonia, introdotta dal presidente dell’Associazione Avvocati Lughesi Angelo Bartolotti, sono intervenuti il viceprefetto Nazzareno De Franco, il sindaco Davide Ranalli, il procuratore capo Daniele Barberini, la presidente del Tribunale di Ravenna Maria Pia Parisi, la presidente della Sezione penale Cecilia Calandra, il presidente Urcofer Mauro Cellarosi, la presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna Paola Carpi e Andrea Valentinotti, consigliere comunale e socio dell’Associazione Avvocati Lughesi.

Alla cerimonia ha partecipato anche Alberto Rizzo, capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia. A tutti gli intervenuti è stata donata una copia del libro “L’avvocato – biografia romanzata di Mario Ricci” di Paola Amadesi, Edizioni Moderna.

A seguire è stata scoperta la targa apposta sulla facciata di Palazzo Rossi dove, da oggi, campeggia il nome di Ricci, unico caso di Palazzo di Giustizia intitolato a un avvocato.