Ultimo appuntamento sabato 8 gennaio alle ore 14.30 per il terzo Open Day dell’Istituto Tecnico Oriani, che ha scelto un titolo originale per richiamare l’attenzione di famiglie e studenti, che il prossimo giugno completeranno la terza media. “L’Oriani si fa in tre per te!”, infatti, rappresenta una ulteriore occasione per conoscere in modo diretto la realtà della scuola faentina. L’accesso sarà consentito previa disponibilità di green pass e ciò consentirà di scoprire in modo approfondito l’esperienza dell’Oriani visitabile dopo l’accoglienza in aula magna, con una presentazione generale dell’Istituto da parte del Dirigente scolastico Fabio Gramellini, e l’itinerario tra aule, laboratori e palestre la cui presentazione è stata affidata alle competenze di studenti e insegnanti, con attività durante le quali gli ospiti saranno coinvolti ‘in azione’.

Un unico appuntamento, dunque, che interesserà sia chi è interessato al settore economico (articolato in “Amministrazione Finanza e Marketing” (AFM), “Sistemi Informativi Aziendali” (SIA), “Relazioni Internazionali per il Marketing” (RIM) e Turismo (TUR)), sia al settore tecnologico (cioè ai rami di Grafica e Comunicazione o al corso Costruzione, Ambiente, Territorio, ex Geometri).

“A poche ore dall’apertura delle iscrizioni online, che quest’anno si concluderanno alle ore 20 del 28 gennaio, i risultati incoraggianti in termini di formazione, comprovati anche dagli ultimi esiti della Fondazione Agnelli, con il programma nazionale Eduscopio, presentano l’Istituto Tecnico faentino con un buon piazzamento dei propri indirizzi di studio fra le scuole più dinamiche del territorio, risultato ottenuto grazie ad una coesa organizzazione e a una didattica aggiornata con strategie e strumenti all’avanguardia”.