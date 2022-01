Prosegue il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ortofrutticola del Mugello davanti ai cancelli della fabbrica. A sostegno del presidio è stata avviata una raccolta fondi con un conto corrente dedicato.

“C’è bisogno del sostegno di ognuno di noi con la presenza al presidio e, per chi volesse, da ora è anche possibile fare una donazione che servirà a sostenere le spese necessarie all’avanzamento del presidio” evidenzia in una nota il Comune di Marradi.

“La donazione potrà essere fatta al fondo della Consulta delle Associazioni (che ringraziamo per la disponibilità) con la causale: Presidio Ortofrutticola.

Grazie a chi continuerà a sostenere la battaglia a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per il nostro territorio”.

IBAN: IT45P0200837941000401384771

Causale: PRESIDIO ORTOFRUTTICOLA