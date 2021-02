Ravenna ricorda Fabrizio Matteucci, l’impegno, il civismo, l’umanità e la passione

A un anno dalla scomparsa di Fabrizio Matteucci, Ravenna ricorda l’uomo che per dieci anni guidò la città in un periodo difficile caratterizzato dalla crisi economica. Nella serata di martedì, il Comune ha voluto ricordare Matteucci con un incontro a cui hanno partecipato il sindaco Michele de Pascale, Carla Soprani, coordinatrice del dormitorio “Il re dei Girgenti, simbolo dell’impegno a fianco degli ultimi, Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna, e Walter Veltroni, che con Matteucci condivise molte battaglie politiche. Domenica, in onore del sindaco che amava attraversare la città a piedi e in bicicletta, anche così è stato ricordato Matteucci, sarà inaugurata in Darsena un’opera realizzata dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti su progetto di Silvia Naddeo