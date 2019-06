Ultimi giorni per visitare a Palazzo Rasponi dalle Teste “Fabrizio De André: Diamanti Nascosti”. La mostra, visibile fino a domenica 30 giugno, propone un’idea fatta di immagini, colori e forme della poetica e del pensiero di Faber. Rovistando tra mille oggetti, alcuni nascosti allo sguardo, si possono trovare “diamanti” ora dimenticati, ora scoperti a nuova luce in un ipotetico percorso di memoria, a vent’anni dalla scomparsa dell’artista, la cui opera artistica è un grande contributo intellettuale e morale. In esposizione anche una ricca selezione di immagini di Mimmo Dabbrescia, già fotografo dell’artista nel periodo 1969-1974 e di Paolo Ruffini, che ha fotografato De Andrè e la sua band durante il concerto del 1992 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

Una sezione è dedicata ad a una serie di opere d’arte create per questo momento speciale dai giovani e dai docenti del Liceo Artistico di Ravenna, dagli artisti Mauro Bartolotti e Sergio Staino.

La mostra, inaugurata lo scorso 6 giugno da Dori Ghezzi è visibile con ingresso gratuito, al mattino dalle 10 alle 12 ed in serata dalle 18 alle 21,30.

L’iniziativa è promossa da Arci Ravenna, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna-assessorato a Turismo e Commercio, Comune di Ravenna-assessorato alla Cultura, liceo artistico Nervi Severini, associazione Via del Campo 29, Gruppo 11 febbraio 2019, Linearosa, Cgil Ravenna e Ageop Ricerca, Assoartisti con il patrocinio di Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus.