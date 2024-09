Ultime settimane per i lavori di messa in sicurezza della circonvallazione: poi lo studio per il guard rail centrale

Ultime settimane di lavoro alla circonvallazione di Faenza per l’installazione dei nuovi guard rail a lato della carreggiata. Terminato il cantiere, inizierà lo studio per valutare la possibilità di installare il new jersey centrale, richiesto da più parti per evitare pericolose invasioni di corsia e inversioni a U, più volte sfociate in gravi incidenti.

L’intervento di posa dei guard rail laterali era iniziato a gennaio 2023, poi era stato sospeso nel periodo successivo all’alluvione e ripreso ad aprile 2024. Ora dovrebbe terminare entro la fine di settembre