Nel corso dell’ultimo trimestre 2020 l’Ufficio ADM di Ravenna ha effettuato rimborsi alla categoria degli autotrasportatori merci per un totale di circa 2 milioni di euro. Il rimborso si riferisce ad una parte delle imposte (accise) pagate al momento del rifornimento di gasolio ai TIR nelle varie stazioni di servizio sparse su tutto il territorio nazionale. Al risultato si è giunto convalidando 500 dichiarazioni presentate dagli aventi diritto, riportanti complessivamente 9 milioni di litri di gasolio consumati nel ricoprire distanze necessarie a trasportare merci di utilità al cittadino. La celerità nell’evasioni delle pratiche è stata ottenuta anche grazie al ricorso al lavoro in smart working dei funzionari dell’Ufficio che, in un contesto difficile come quello attuale, hanno sempre tenuto la barra del timone diritta, dimostrando attenzione alle esigenze degli operatori economici.