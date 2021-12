Trofeo Bandini: premiati Stefano Domenicali e Massimo Rivola | VIDEO

Stefano Domenicali e Massimo Rivola premiati con il Trofeo Bandini. Il presidente e amministratore delegato della Formula 1, di Formula One Group, e l’amministratore delegato della squadra Aprilia di MotoGp sono stati i principali protagonisti della 28^ edizione del premio che quest’anno, per la prima volta, si apre al mondo del motociclismo. Un imolese e un faentino in un’edizione totalmente dedicata alla sicurezza stradale.

Tanti, come da tradizione i premiati all’edizione 2021 del Trofeo Bandini: Luca Gresini, figlio di Fausto (ha ritirato il premio la madre Nadia Padovani), Bernd Mayländer, pilota delle Safety Car in Formula 1, il giovanissimo pilota Luca Geminiani, Matteo Bonciani, stretto collaboratore di Jean Todt, Stefano Stefanini, commissario di Polizia che seguì l’indagine legata alla morte di Ayrton Senna, i giornalisti Umberto Zapelloni, Fabio Tavelli e Davide Camicioli, Matteo Nannini, pilota di F2 e F3, e Jarno Zaffelli, progettista del circuito di Zandvoort