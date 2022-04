Auguri di una Buona e serena Pasqua a tutti i nostri amici e lettori, da parte di tutto lo staff delle redazioni di Ravennawebtv e Faenzawebtv.

Grazie per l’attenzione che ci dedicate ogni giorno, per le critiche, le segnalazioni, i suggerimenti ed i complimenti, ogni vostro contributo per noi è importante.

Anche le nostre redazioni oggi e domani si prendono una pausa, ma i principali fatti di cronaca le notizie più importanti saranno pubblicate.

Le nostre regolari pubblicazioni riprenderanno martedì 19.