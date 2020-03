Una bandiera italiana ad ogni finestra della sede di Confcommercio Ravenna. Nella sede di Via di Roma, Confcommercio Ravenna ha voluto dare un segnale di unità in questo periodo di emergenza nazionale.

Esporre il Tricolore è infatti un messaggio di speranza ed è anche un modo per dimostrare che vogliamo tutti essere uniti, che combattiamo tutti insieme la stessa battaglia, che è il momento di fare vedere che ci siamo.

Ma è anche un omaggio a tutti coloro che in questo momento stanno combattendo in prima linea contro il virus, ai tanti medici, infermieri, al personale sanitario che con dedizione e passione non si sta risparmiando.

“É un omaggio alle forze dell’ordine, ai militari, a tutti coloro che si adoperano in queste settimane di emergenza per consentire di rendere meno difficile la vita ai cittadini.É un modo anche per far sentire la nostra Associazione vicino alle imprese del commercio, del turismo dei servizi e pmi che stanno facendo enormi sacrifici per il bene comune più alto che è la salute. Con il Tricolore vogliamo dire che ci siamo, che stiamo combattendo, che non ci abbatteremo, ma ci rialzeremo presto forse più forti di prima. Confcommercio c’è e ci sarà sempre” afferma così Confcommercio.