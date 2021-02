Dopo l’Ironman Italy Emilia-Romagna, che ha reso nota Cervia come capitale del triathlon in Italia, la località romagnola si aggiudica a partire dal 2021 e fino al 2024 anche il Campionato Italiano di Triathlon Sprint: il più importante appuntamento della Federazione Italiana Triathlon per numero di partecipanti, con oltre 4.000 atleti coinvolti.

Organizzato da Sportur Travel in collaborazione con l’associazione Flipper Triathlon, Regione Emilia-Romagna Comune di Cervia, l’appuntamento – che per quattro edizioni si svolgerà al Fantini Club (spiaggia 182 di Cervia) – per edizione 2021 è fissato dal 30 settembre al 3 ottobre.

Il programma si aprirà con il Forum ‘Il Triathlon come risorsa Turistica’ e proseguirà con una manifestazione non agonistica dedicata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni e la Tappa italiana del Paratriathlon Series. A seguire due giorni di competizioni: il Campionato Italiano Triathlon Sprint Assoluto maschile e femminile, il Campionato Italiano Triathlon Sprint U23 maschile e femminile, il Campionato Italiano Triathlon Sprint a staffetta 2+2 ed il Trofeo Coppa Crono Triathlon.

