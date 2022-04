In casa Gresini Racing MotoGP si tende a guardare il lato positivo delle cose e ieri a Termas de Rio Hondo la principale notizia arriva dalle condizioni di Fabio Di Giannantonio che se l’è cavata con qualche ammaccatura dopo la forte caduta alla curva 11 quando mancavano appena due giri alla fine del terzo Gran Premio stagionale.

Un fine settimana accorciato dalle vicissitudini delle famose casse MotoGP che non ha permesso a nessuno dei due alfieri celesti di trovare il feeling perfetto su una pista di difficile lettura.

Anche per Enea Bastianini non è stato un GP da ricordare. La top10 lascia un sapore agrodolce al numero 33 che non è riuscito ad imporsi tra le curve argentine. I pochi punti raccimolati servono comunque per rimanere nelle zone alte della classifica generale: Bastianini volerà in Texas, tra poche ore, con il terzo posto in classifica, a 9 punti dalla vetta: ““Non siamo soddisfatti. Non eravamo a posto con la moto e il feeling positivo di questa mattina lo abbiamo perso nel pomeriggio. In questa gara non ci abbiamo capito troppo. Ho avuto anche un passo decente, ma spesso ero troppo al limite. Forse con un fine settimana normale avremmo avuto qualche soluzione in più, ma l’obiettivo era un altro. Troppi problemi con il posteriore. Qualche punto l’abbiamo portato a casa, quindi pensiamo positivo e guardiamo al Texas”.

MOTO2

Una gara da dimenticare in Moto2 per il Team Gresini in Argentina. Le aspettative di gara nel circuito di Termas de Rio Hondo non erano delle migliori per i piloti della Gresini Racing Moto2, con Salač in condizioni fisiche precarie, e con Zaccone in partenza dalla ventottesima casella, ma con ottime sensazioni con la moto nel warm-up: una carica in più fondamentale in vista di una gara in rimonta.

Parte dall’ottava fila Filip Salač, che dopo un weekend molto difficile, per le condizioni fisiche e la caduta nelle libere, cade nuovamente dopo undici giri. Si ritira invece Alessandro Zaccone, che dopo 3 giri si vede costretto a rientrare al box a causa di problemi tecnici. Dopo un veloce check da parte della sua squadra, prova a rientrare in pista per raccogliere almeno qualche dato, importante in vista delle prossime gare, ma il problema persiste e lo costringe al ritiro definitivo.