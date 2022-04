La comunità ucraina si è ritrovata domenica pomeriggio in Piazza del Popolo per ringraziare Faenza e i Comuni limitrofi per l’accoglienza riservata alle famiglie scappate dalla guerra. Tanta commozione negli occhi di coloro che sono stati costretti ad abbandonare tutto per l’invasione della Russia e sui volti degli ucraini che ormai da molto tempo vivono nella realtà faentina