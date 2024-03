Tanto vicina quanto carica di successi la trasferta al Pala Cattani di Faenza per il Circolo Ravennate della Spada che in due giorni di gara ha raccolto ben tre titoli regionali, un argento e tre bronzi.

Gli ori sono quelli di ALEA MILEO nella Categoria Giovanissime di spada, di SOPHIA MERLI nella categoria Bambine di spada e di ETTORE ROSSI nella categoria Allievi di spada.

Bellissimo poi l’argento di PIETRO AGOSTINI nella categoria Ragazzi di Spada.

Sul terzo gradino del podio ELISA MANFREDI nella categoria Giovanissime, BIANCA BENCIVELLI nella Categoria Bambine e KOSTANTINE POPOV nella categoria Ragazzi.

Entrano negli otto con ottimi piazzamenti ALAN SIMONE 5^classificato e PIETRO ZANZI 6°classificato nella categoria allievi.

Buoni il 5° posto per MARIASOLE ROMANINI e il 7° per CHIARA GIARDINI nella categoria allieve.

Nella cat. Maschietti ottima medaglia per MAICOL CONSIGLIO 8^class.

Hanno partecipato alla gara con grande grinta e voglia di mettersi in gioco per la categoria bambine Ginevra Stringa, Sofia Pretolani, Nicole Roncoroni, Maria sole Zoli; per la categoria Giovanissime Irene Liverani, Anna Accardi, Giorgia Ferrari, Azzurra Moriconi; per la categoria maschietti Filippo Zuffi; nella categoria allievi Niccolò Pederzoli.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Circolo Angelo Marri: “i titoli regionali sono tasselli fondamentali per rendere sempre più strutturale il posizionamento agonistico generale della società ed è questa la direzione che vogliamo continuare ad imprimere con l’aiuto di tutti i soci”.