L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Tebano dove era in programma una gara organizzata da un’associazione podistica del faentino. Al termine della competizione un paio di atleti si sono accorti che le loro auto erano state forzate e dall’interno erano stati rubati alcuni oggetti. Il furto è stato denunciato alla polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina e gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria ha avviato le indagini.

Dopo aver ascoltato alcuni testimoni, i sospetti si sono indirizzati verso una Renault di colore bianco che era stata vista girovagare nel piazzale dove si trovavano le auto derubate. Gli agenti, per poter risalire all’autore del furto, hanno passato al setaccio le immagini dei varchi targa, identificando tutte le auto che erano state riprese in orari compatibili con il furto. Dall’analisi dei dati e risaliti ai proprietari dei mezzi l’attenzione dei vigili si è focalizzata su un 36enne, residente in un campo nomadi fuori regione, già noto alle forze dell’ordine per reati predatori. L’uomo quindi, secondo la ricostruzione fatta, quel giorno, avendo saputo della manifestazione, si era vestito con abiti sportivi e aveva fatto finta di partecipare alla gara salvo poi tornare nel piazzale e svaligiare le auto in sosta.

Trasmessi gli atti in Procura, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.