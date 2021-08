Un trattore è precipitato da una scarpata a Casola Valsenio. Grande paura al termine della mattinata di sabato in via Torre, sopra Casola Valsenio. Intorno a mezzogiorno l’incidente dove è rimasto coinvolto un 35enne mentre era al lavoro nei campi. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato il mezzo agricolo a scivolare giù per la scarpata a monte della strada. Sull’episodio è stato aperto un fascicolo da parte dei carabinieri.