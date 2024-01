Alto tasso di litigiosità in provincia di Ravenna

Come purtroppo confermano la rissa scoppiata in Piazza del Popolo a Ravenna e l’accoltellamento al termine di un’altra accesa disputa a Faenza, nell’ultimo periodo la provincia di Ravenna dimostra un alto tasso di litigiosità. È un punto sul quale si è voluto soffermare il Comandante dei Carabinieri Andrea Lachi durante la conferenza di fine anno in Prefettura per stilare un bilancio delle forze dell’ordine. A peggiorare la lettura sociale il fatto che spesso a generare i confronti sono motivi futili, come appunto avvenuto negli ultimi episodi dell’anno. Liti legate al codice della strada o a un parcheggio, diverbi fra vicini, contrasti in famiglia, fra genitori e figli, all’interno della coppia o fra parenti, per una parola o un apprezzamento di troppo.