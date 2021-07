Le manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza ripartono quest’anno con date inconsuete ma le tradizioni restano, come quella del Rione Verde che stringe i tempi per la ricerca della Dama.

Anche nel 2021 in quel di Porta Montanara si vuole la giusta interprete per la figura di Madonna Rundanina, la Dama che sfila a cavallo nel corteo storico del Palio del Niballo, in programma nella serata di sabato 31 luglio: la giovane nubile della Famiglia Rondanini.

Proprio per individuare la ragazza più adatta al ruolo, come ogni anno il Rione Verde apre le candidature per la selezione, senza la presenza di pubblico, che si terrà nella serata di mercoledì 7 luglio alle 21 sempre nella sede di Via Cavour 37, quando le candidate indosseranno il costume storico riservato alla Dama durante la valutazione.

La scelta della ragazza, la quale dovrà rievocare la bellezza, la grazia e la leggiadria di “Madonna Rundanina”, descritta dalla cronaca dei tempi come la bellissima rampolla della Famiglia dei Conti Rondanini di Via Pascoli, è molto sentita e curata dal Rione di Porta Montanara. A dimostrarlo è la composizione della giuria appositamente allestita, di cui fanno parte il Capo Rione, i due Capitani, il Consiglio dei Saggi, il responsabile rionale della Cultura, l’acconciatore, la costumista ed alcuni rappresentanti degli organi d’informazione.

Le ragazze interessate ad indossare nel giorno del Palio del Niballo le splendide vesti di Madonna Rundanina sono invitate a iscriversi, presentandosi di persona al GreenTA Bar nella sede del Rione Verde in Via Cavour 37 lasciando il loro nominativo, oppure telefonando allo (0546) 681281 o al (351) 7865635, ma anche inviando una email a info@rioneverde.it. Il termine per le iscrizioni è fissato alle 12 di mercoledì 7 luglio.