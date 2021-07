Il 29 giugno il Consiglio comunale di Faenza ha deliberato le nuove tariffe della TARI per il 2021, definendo anche la scadenza delle tre rate fissate al 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre.

A Faenza nessun aumento per le utenze domestiche, mentre per quelle non domestiche, con una politica di contenimento dei costi su scala provinciale, troveranno la bolletta del 2021 meno cara del 5% rispetto al 2019, l’ultimo anno ‘normale’ senza gli interventi di Stato e comuni per contenere gli effetti dell’emergenza COVID. Proprio con il contributo dello Stato lo sconto per le categorie più colpite cresce, arrivando al 70% per i ristoratori e al 40% per i commercianti al dettaglio e per barbieri ed estetisti.

“Anche il 2021 -spiega- è stato un anno complicato per tante aziende del nostro territorio, con protocolli di distanziamento fisico per il perdurare della pandemia, che hanno colpito duramente tanti esercizi commerciali. Volendo dare un segnale concreto sui quali concentrare gli aiuti in bolletta, in maniera coordinata con tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, abbiamo definito le priorità d’intervento, individuate principalmente nel mondo della ristorazione e quello del commercio al dettaglio”.