Nel mese di aprile, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si prepara a risvegliare i sensi e a deliziare gli animi con una serie di eventi che celebrano la bellezza della natura e la saggezza millenaria delle erbe.

Lunedì 1 aprile alle ore 10 si terrà “Aperitivo Floreale”: un’esperienza indimenticabile per coloro che desiderano immergersi nel risveglio stagionale del Giardino, tra piante aromatiche e fiori dai colori primaverili. I partecipanti avranno la possibilità di avvicinarsi alla natura attraverso la vista guidata tra le coltivazioni, dove potranno raccogliere erbe e fiori che verranno usati per creare un aperitivo da gustare avvolti nell’atmosfera inebriante del Giardino delle Erbe.

Domenica 7 aprile sarà la volta del primo corso tecnico della stagione, “La salute con le erbe amare”. Una giornata interamente dedicata alla scoperta delle straordinarie proprietà delle erbe amare e del loro impatto benefico sulla salute. Durante la giornata i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche, imparando il riconoscimento, la raccolta e la preparazione di rimedi a base di erbe amare.

Domenica 14 aprile alle ore 10 con la visita guidata “Tisane e infusi” si potranno scoprire curiosità, storie e tradizioni popolari legate alle piante officinali e a seguire, il laboratorio dedicato alla preparazione di tisane e infusi, farà scoprire ai partecipanti come utilizzare al meglio le proprietà benefiche delle piante.

Giovedì 25 aprile sarà la giornata perfetta per immergersi totalmente tra le meraviglie della natura con “Picnic in Giardino”. L’attività comincerà alle ore 11 con una passeggiata tra i gradoni dedicati alle piante aromatiche, alla scoperta degli usi antichi, moderni e delle ricette della tradizione legate a queste preziose risorse. A seguire i partecipanti potranno assaporare il delizioso picnic realizzato dalla Locanda Il Cardello, direttamente nei prati del Giardino, tra i colori e i profumi della primavera in fiore.