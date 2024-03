Dal 1° aprile al 4 maggio sarà possibile, per tutti coloro che sono già iscritti all’albo degli scrutatori, presentare domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di Lugo per comunicare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio elettorale per le elezioni europee ed amministrative che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 e, in caso di ballottaggio, anche nelle giornate di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Si ricorda che la Commissione Elettorale Comunale intende riconoscere la precedenza a coloro che si trovino nella condizione di disoccupati, in mobilità, cassintegrati, esodati e studenti.

La comunicazione della propria disponibilità va inoltrata all’Ufficio Elettorale, tassativamente entro il 4 maggio, attraverso una delle seguenti modalità:

on line su :https://labassaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=LUGC_DISPONIBILITA_SCRUTATORE_giugno_2024

anagrafe@comune.lugo.ra.it) allegando copia di un documento di identità posta elettronica () allegando copia di un documento di identità

personalmente all’Ufficio Comunico (aperto a piano terra della Rocca dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, sabato dalle 9 alle 12,30, martedì anche dalle 14,30 alle 17)

Il modello per la domanda è disponibile presso l’Ufficio Comunico o scaricabile dal sito istituzionale.