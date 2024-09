Elezioni: quali i candidati dei partiti al consiglio regionale ?

Settimane di intenso confronto all’interno dei partiti in vista delle elezioni regionali. I vari schieramenti infatti dovranno esprimere i candidati al nuovo consiglio dell’Emilia-Romagna. Nella tornata elettorale del 2020 il centrosinistra della provincia di Ravenna elesse due consiglieri nella lista del Partito Democratico: Manuela Rontini e Andrea Corsini. Corsini fu poi scelto da Bonaccini come assessore e lasciò il seggio in consiglio a Gianni Bessi. Nel corso della legislatura Gianni Bessi si è dimesso e al suo posto è diventata consigliere Mirella Dal Fiume.

Il centrodestra ravennate invece nelle ultime due legislature ha sempre espresso consigliere regionale il leghista Andrea Liverani.

Alle elezioni d’autunno, però, i nomi sulle liste saranno quasi sicuramente diversi.