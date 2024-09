A partire da giovedì 12 settembre lo sportello Hera presso il Comune di Conselice si sposta di pochi metri, in Piazza Foresti 8, e avrà uno spazio e un orario più ampio: sarà infatti a disposizione dei cittadini tutti i lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16 per un totale di 11 ore contro le 4,5 attuali.

L’ampliamento dell’orario dello sportello Hera, che precedentemente era aperto solo il giovedì mattina dalle 8.30 alle 13, nasce dalla volontà della multiutility di continuare a impegnarsi nel garantire servizi efficienti e generare valore per le comunità servite, a partire dall’ascolto dei cittadini. I clienti avranno a disposizione un punto di contatto per le richieste contrattuali relative ai servizi regolati e ai servizi energy, per le attività commerciali di vendita dei servizi e dei prodotti a valore aggiunto e per tutte le informazioni e le pratiche ad essi connesse (allacci, operazioni contrattuali, bollette, ecc).

Famiglie e aziende interessate possono anche richiedere allo sportello una consulenza energetica completa per migliorare l’efficienza dei propri consumi, per conoscere meglio il portafoglio di offerte luce e gas tutte 100% sostenibili di Hera Comm, ma anche per valutare caratteristiche e vantaggi di prodotti e servizi a loro disposizione e intraprendere il proprio percorso di transizione energetica. Da tempo, infatti, Hera Comm ha esteso la propria gamma di soluzioni sostenibili, che comprende prodotti per il monitoraggio dei consumi e il risparmio di energia come Hera Led ed Hera Thermo, per riscaldare/raffrescare gli ambienti in modo efficiente come Hera Caldaia, Hera Clima, Hera Scaldacqua e per produrre direttamente la propria energia dal sole, come Hera Fotovoltaico, la proposta chiavi in mano, disponibile anche con sistema di accumulo.

Inoltre i cittadini non vulnerabili della zona del ravennate che dal 1 luglio sono passati al servizio a tutele graduali in Hera Comm con il servizio elettrico, a fronte dell’aggiudicazione della gara nazionale indetta dall’Acquirente Unico, potranno chiedere tutte le informazioni utili su questo passaggio e per valutare la propria migliore condizione contrattuale.

Un punto di ascolto più accessibile, a disposizione del cittadino

“Questo nuovo spazio vuole andare incontro alle esigenze della clientela in aumento, offrendo assistenza per gestire le richieste contrattuali e le necessità legate a prodotti e servizi del Gruppo, fornendo altresì anche informazioni su quel che concerne il servizio di energia elettrica a tutele graduali -commenta il responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm, Marco Impiglia – L’iniziativa rientra nel vasto programma di investimenti sui canali di contatto, che riserva grande importanza alla relazione umana e dunque al tradizionale servizio di sportello, sempre gradito ai cittadini”.

Numerosi i canali di contatto a disposizione dei clienti

La relazione con la comunità locale è, infatti, uno dei punti di forza dell’azienda: solo in Emilia-Romagna, attraverso la propria società commerciale, conta oltre 70 sportelli a servizio dei cittadini. Alla rete di sportelli, inoltre, il Gruppo Hera affianca un call center dedicato (800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende, numeri verdi gratuiti operativi dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18) , una piattaforma web e una app (My Hera) che consentono di gestire le forniture comodamente da casa.