Con la ripresa delle lezioni sono state riproposte in via Donatini, a Faenza, le modifiche alla viabilità già introdotte in via sperimentale nello scorso anno scolastico, durante gli orari di entrata e uscita dalle scuole, per garantire la sicurezza dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia Panda e la scuola primaria Don Milani.

Pertanto, in via Donatini, all’intersezione con via Bandini, è vietato il transito di tutti gli autoveicoli, esclusi i residenti in via Donatini, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 9.00, dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 16.00.