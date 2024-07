Nel 2023 continua la crescita della raccolta differenziata di carta e cartone in Emilia-Romagna: oltre 412.000 tonnellate raccolte con un incremento del 2,7% rispetto all’anno precedente. È quanto rileva il 29° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

“Anche quest’anno l’Emilia-Romagna si riconferma vera e propria “maglia rosa” della raccolta differenziata di carta e cartone: ogni cittadino della regione ha raccolto e avviato a riciclo quasi 93 kg di materiali cellulosici, media pro-capite più alta del Paese.” – commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – “I margini per migliorare ancora non mancano: il tasso d’intercettazione dei rifiuti cellulosici sul totale dei rifiuti prodotti si attesta al 14,4%, al di sotto del 15% registrato dalle regioni più virtuose.”

Nel 2023 Comieco, attraverso le convenzioni attive in Emilia-Romagna, ha gestito l’avvio a riciclo di quasi 200.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 47,7% della raccolta. Ai 324 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 17 milioni di euro.

La raccolta per provincia

Analizzando i dati complessivi, vale la pena sottolineare come siano influenzati da una politica di assimilazione che condiziona tutti i territori, seppur con andamenti diversi. Nel dettaglio dei risultati, in positivo tutte le province, ad eccezione della provincia di Ferrara che mostra una contrazione del 3,7%, Parma (-1,2%) e Forlì-Cesena (-0,8%), bilanciate però dagli incrementi a doppia cifra di province come Ravenna (+12,8%) e Piacenza (+10,2%).

Reggio nell’Emilia: quasi 57.000 tonnellate raccolte, con un pro-capite che supera i 108 kg/ab-anno;

Piacenza: quasi 30.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con una media pro-capite di 104 kg/ab-anno;

Ravenna: oltre 38.000 tonnellate raccolte con un pro-capite che sfiora i 100 kg/ab-anno;

Rimini: più di 31.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite di 92,4 kg/ab-anno;

Modena: raccolte oltre 64.000 tonnellate di carta e cartone, il pro-capite è di 91,5 kg/ab-anno;

Parma: più di 41.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite che supera di poco i 91 kg/ab-anno;

Bologna: raccolte oltre 89.000 tonnellate con un pro-capite di 88,2 kg/ab-anno;

Forlì-Cesena: quasi 34.000 tonnellate raccolte con un pro-capite poco sotto gli 87 kg/ab-anno;

Ferrara: raccolte quasi 28.000 tonnellate, il pro-capite è di 82,6 kg/ab-anno.

Raccolta di carta e cartone: i dati in Italia

A livello nazionale il 2023 ha visto una raccolta differenziata di carta e cartone da record con un aumento di quasi il 3% rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono state raccolte oltre 3,7 milioni di tonnellate di materiali cellulosici con una media pro-capite che per la prima volta si assesta sui 64 kg, risultato mai raggiunto in precedenza. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici arriva al 92,3% confermando così il superamento degli obiettivi UE al 2030 con un netto anticipo.