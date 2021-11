Torna la lotteria “L’arte di essere unici” per sostenere i progetti del Gruppo Disabilità Faenza | VIDEO

Torna “L’arte di essere unici” la lotteria solidale a favore delle attività delle associazioni del Gruppo Disabilità di Faenza. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa che lo scorso anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, è riuscita a raccogliere 32 mila euro per sostenere i progetti di Anmic, A mani libere, Autismo Faenza, Anffas e Genitori Ragazzi con Disabilità a favore delle 205 famiglie seguite dalle diverse associazioni. Come per la prima edizione sarà quindi possibile acquistare i biglietti della lotteria nei punti vendita e nelle realtà che sposeranno l’iniziativa e online sul sito del Gruppo Disabilità Faenza. 10 euro a biglietto. In premio la lotteria metterà in palio opere d’arte realizzate da Ivo Sassi, Alfonso Leoni e Angelo Biancini, donate dalle rispettive famiglie.

Le opere saranno esposte dal 13 al 26 novembre nel negozio di Roberto Matatia in Piazza del Popolo e dal 6 dicembre al 7 gennaio nelle vetrine della sede centrale del Credito Cooperativo. L’estrazione avverrà l’8 gennaio 2022 al Mic, uno dei tanti partner del progetto.