Dal 7 giugno al via le vaccinazioni per i lavoratori del settore turistico

Per gli operatori turistici dell’Emilia-Romagna la campagna vaccinale inizierà il 7 giugno. La Regione ha infatti annunciato in una conferenza stampa l’accordo siglato con strutture strutture ricettive, stabilimenti balneari e termali, villaggi turistici, parchi tematici e marina resort per la vaccinazione dei lavoratori. Saranno oltre 40 mila le persone coinvolte. L’accordo è stato reso possibile grazie all’ulteriore arrivo previsto di 1 milione e 400 mila dosi in regione. Sempre a giugno partiranno le vaccinazioni nelle aziende che hanno aderito al piano vaccinale . Entro il mese di giugno, invece, la Regione punta ad aver vaccinato con la prima dose tutti gli ultra cinquantenni