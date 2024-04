Terzo candidato sindaco a Bagnacavallo: è Maurizio Bragonzoni per Area Liberale

Terzo candidato sindaco a Bagnacavallo. È Maurizio Bragonzoni, ristoratore, candidato per Area Liberale, come alternativa ai due principali contendenti della sfida elettorale: Matteo Giacomoni per il centrosinistra e Diletta Principale per il centrodestra.

Bragonzoni si è presentato alla stampa parlando di servizi di prossimità, sanitari, educativi e commerciali, contrasto al degrado e alla criminalità, decoro dei luoghi pubblici e manutenzione del territorio.