Temperature dell’acqua abbassate in piscina per garantire l’equilibrio della gestione economica dell’impianto

Per mantenere in equilibrio la gestione economica della piscina comunale, da quest’estate la temperatura dell’acqua delle vasche da 50 e 25 metri è stata abbassata. La misura è stata adottata da parte della giunta, insieme ad una serie di azioni con l’obiettivo di contenere i costi dell’impianto di fronte agli aumenti delle bollette. Il bilancio della piscina altrimenti non sarebbe stato in grado di reggere i mesi più freddi dell’anno.

Nella concessione per la gestione del centro di via Falconieri sono specificate le temperature delle vasche: 29° C per la vasca da 50m e 28° per la vasca da 25m. Di fronte alle alte spese per il riscaldamento, si è quindi deciso di abbassare le temperature di entrambe le vasche a 27,5°. La temperatura dell’aria, invece, sempre da concessione, non deve mai essere inferiore alla temperatura dell’acqua.