Tanti eventi nel 2023 al Museo Carlo Zauli

Sarà un 2023 ricco di appuntamenti per il Museo Carlo Zauli che in queste settimane sta ospitando la mostra di Francesco Raimondi. Il museo, entrato a far parte delle Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna, avrà un ruolo da protagonista nel fine settimana dal 19 al 21 maggio, quando in città torneranno il Distretto A Weekend, con la Cena Itinerante, e Buongiorno Ceramica!

A giugno la nuova edizione del Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre e le poesie di Independent Poetry. A settembre due importanti mostre in occasione di Made in Italy, mentre, nel corso dell’anno, si lavorerà molto sulle residenze d’artista e su un progetto di approfondimento dedicato agli scultori italiani del Novecento.