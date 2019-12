Graziano Pozzetto presenta la sua “Enciclopedia enogastronomica della Romagna” domenica 15 dicembre, alle 17.30, alla Bottega Bertaccini di Faenza



Forse nessun altro come Graziano Pozzetto poteva avere il fisico e i numeri per pensare a una vera e propria “Enciclopedia” della cucina romagnola che si conclude con il terzo volume appena uscito sempre per i tipi dell’editore Il Ponte Vecchio di Cesena. Non è un caso se Pozzetto è stato definito “il maggior esperto della civiltà gastronomica della Romagna”.

In 1231 pagine complessive sono concentrate l’essenza, lo spirito dei romagnoli, la civiltà del nostro mangiare, i prodotti della nostra terra, dimenticati, scoperti e riscoperti.

Anche in questo terzo volume, Pozzetto convoca sulla scena contadini e gastronomi di antica sapienza, narratori e poeti, cucinieri e saggisti.



Ad accompagnarlo nella chiacchierata ci sarà il giornalista Riccardo Isola.



Al termine un assaggio per tutti del famoso Liquorino di visciole fatto amorevolmente dallo stesso Graziano Pozzetto, insieme ai tortelli dolci ripieni del Forno Batani di Bastìa.