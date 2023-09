Sergio Cammariere inaugura la nuova stagione a Faenza dell’Emilia-Romagna Festival

Sergio Cammariere inaugura la nuova stagione dell’Emilia-Romagna Festival & Teatro Masini Musica. Dal 7 novembre al 13 aprile dieci appuntamenti per la stagione concertistica che quest’anno raggiunge la dodicesima edizione. Barocco, Romanticismo, classici del Novecento e musica contemporanea. Metà degli appuntamenti saranno al Mic, la domenica mattina. Un concerto, in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti, sarà alla chiesa del Paradiso. Confermata l’offerta speciale rivolta ai giovani: biglietto a 1 euro e la possibilità di incontrare i musicisti durante le prove. Novità di quest’anno sarà la danza, ultimo appuntamento della stagione. In scena Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonazalez. Coreografie di Massimo Morricone. Al pianoforte Costanza Principe.