Nuovo sito e virtual tour, ma anche la convinzione di proporre in presenza i grandi eventi. E’ questa la sintesi della conferenza stampa di oggi al Museo Internazionale delle Ceramiche che vede per il 2022 la continuazione fino al 30 aprile della mostra “Gioia di Ber” e, a seguire un’antologica di Nino Caruso fino ad una grande mostra su Galileo Chini. Il coronamento dell’anno con Argillà Italia, mostra mercato in programma nel primo fine settimana di settembre.